Порты Турции стремятся сохранить объемы перевалки грузов на фоне напряженности в Черном море

БАКУ/Trend/ - Военные события в Украине оказали непосредственное влияние на мировые торговые маршруты. Многие страны, в том числе Великобритания, США, Канада и государства Евросоюза, ввели запрет на заход кораблей под российским флагом в свои порты.

Турция не присоединилась к антироссийским санкциям, продолжая принимать грузы со всех направлений, что положительно сказалось на грузообороте ее портов.

По данным министерства транспорта и инфраструктуры Турции, турецкие порты за четыре месяца 2022 года увеличили перевалку грузов на шесть тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе - апреле 2021 года турецкие порты перевалили 124 939,504 тысячи тонн грузов, в том числе 24 471,301 тысячи тонн - транзитных.

В январе - апреле 2022 года порты Турции перевалили 130 875,205 тысячи тонн грузов, в том числе 27 772,04 тысячи тонн - транзитных.

Несмотря на рост суммарного объема транспортировки грузов, сократилась их перевалка турецкими портами на Черном море, которое омывает берега и России, и Украины.

Так, согласно данным министерства, крупнейший турецкий порт на Черном море - Самсун с января по апрель 2021 года перевалил 3 631,024 тысячи тонн грузов. В январе - апреле 2022 года порт Самсун перевалил 3 003,808 тысячи тонн грузов.

Другой крупный турецкий порт - Зонгулдак в январе - апреле 2021 года перевалил 3 941,642 тысячи тонн грузов. В аналогичном периоде 2022 года порт Зонгулдак перевалил 3 792,697 тысячи тонн грузов.

Через порт Эрегли в январе - апреле 2021 года было перевалено 3 169,471 тысячи тонн грузов. В январе - апреле 2022 года этот порт перевалил 2 642,279 тысячи тонн грузов.

Аналогичную картину можно наблюдать в показателях перевалки менее крупных турецких портов.

К примеру, порт Бартын в январе - апреле 2021 года перевалил 664 846 тонн грузов. За этот же период 2022 года перевалка грузов этим портом составила 564 659 тонн.

Порт Трабзон с января по апрель 2021 года перевалил 555 754 тонны грузов. В январе - апреле 2022 года этот показатель составил 381 116 тонн.

Еще один порт на Черном море - Хопа в январе - апреле 2021 года перевалил 92 427 тонн грузов. В январе - апреле 2021 года перевалка сократилась до 41 442 тонн.

Непосредственно на сокращение грузооборота в черноморских портах Турции повлияла ситуация с поставками из портов России и Украины.

Из данных турецкого министерства транспорта и инфраструктуры следует, что из России в Турцию в первом квартале 2021 года было доставлено 19 631,337 тысячи тонн грузов. В первом квартале 2022 года перевалка из России составила 17 264,902 тысячи тонн грузов.

Из Украины в Турцию в 2021 году прибыло 4 873,578 тысячи тонн грузов. В 2022 году перевалка грузов из Украины составила 3 564,854 тысячи тонн.

При этом наблюдается увеличение грузопотока из других стран черноморского бассейна, две из которых – Болгария и Румыния – запретили судам из России вход в свои порты.

Так, из Болгарии в январе - апреле прошлого года в Турцию прибыло 1 080,58 тысячи тонн грузов. В январе - апреле 2022 года перевалка грузов из Болгарии через Турцию составила 1 235,098 тысячи тонн.

Из Румынии в январе - апреле прошлого года в Турцию прибыло 2 267,405 тысячи тонн грузов. За этот же период 2022 года из Румынии в Турцию прибыло 2 411,372 тысячи тонн грузов. Из Грузии в Турцию в январе - апреле 2021 года прибыло 696 087 тонн грузов. В январе - апреле 2022 года турецкие порты перевалили 799 572 тонны грузов из Грузии.

Таким образом, хотя ситуация в Украине оказала негативное влияние на перевалку грузов турецкими портами на Черном море, гибкая политика Анкары позволила ей увеличить объем грузоперевозок, в основном за счет стран, которые прекратили торговые операции морским транспортом с Россией. Можно предположить, учитывая сохраняющееся напряжение в регионе и потребность западных стран в торговом посреднике, что Турция сохранит текущий размеренный темп роста грузоперевозок.

Обозреватель EastWestStream

Алёна Павленко

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