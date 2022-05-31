Анкара ожидает от Стокгольма и Хельсинки прекращения поддержки террористов - Чавушоглу

Турция ожидает от Швеции и Финляндии прекращения любых контактов с террористическими организациями. Это касается не только РПК и сирийского ответвления этой кровавой организации (YPG), но и других преступных организаций, в том числе сторонников Фетуллаха Гюлена. Об этом заявил глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу в беседе с участниками круглого стола редакторов агентства «Анадолу», передает Trend.

«Турция не отступит от своей позиции вне зависимости от позиции правительств скандинавских стран. Нам нужны четкие письменные гарантии», - сказал Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии подчеркнул также неприемлемость санкций в отношении Турции, которые, в частности, ввела Швеция.

«Оппоненты в Скандинавии заявляют нам о необходимости пересмотра национального законодательства. Мы готовы ждать столько, сколько понадобится – до тех пор, пока не будут удовлетворены требования национальной безопасности Турции», - заверил он.

По его словам, позиция официальной Анкары по вопросу заявки Швеции и Финляндии озвучивается на всех платформах, включая НАТО.

Чавушоглу отметил далее, что действия пособников террористов РПК игнорируют и в других странах Европы.

Глава дипломатии сообщил, что послы Франции и Германии в Анкаре были вызваны в МИД Турции в связи с акциями сторонников террористической организации РПК в этих странах. До сведения дипломатов доведена недопустимость игнорирования действий террористических организаций, сообщил министр.

Отвечая на вопрос о вероятности проведения новых антитеррористических операций ВС Турции на сирийской территории, Чавушоглу указал, что вопреки договоренностям с США и Россией от 2019 года, террористов не отвели от границы Турции вглубь Сирии. «Проблемы у границы Турции сохраняются. Анкара имеет полное право на устранение угрозы терроризма в соответствии со статьей 51-й Устава ООН», - подчеркнул он.

По словам Чавушоглу, в ряде стран, в том числе в США, озвучиваются призывы к отказу от проведения новой операции ВС Турции в Сирии. «Вместо призывов, американцам следует выполнить обязательства и очистить приграничные районы Турции от боевиков YPG/РПК. Вне зависимости от источника угрозы терроризма, ее устранение – первостепенная задача Турции, в том числе в Сирии», - сказал министр.

Относительно событий в Украине, Чавушоглу отметил, что с первого дня кризиса Анкара пытается снизить напряженность в Черноморском регионе.

«После стамбульской встречи делегаций РФ и Украины, диалог замедлился», - отметил министр.

Чавушоглу отметил, что влияние санкций ощущают на себе не только те, кто вводят рестрикции, или государства, в отношении которых вводятся ограничения, но и многие другие.

«Турция расположена в регионе, где продолжается война. Нас разделяет от конфликта лишь море. Наша страна также ощущает на себе последствия санкций, несмотря, на то, что не поддержала их. Россия вводит ответные санкции, ограничивает экспорт. Это касается, к примеру, вывоза удобрений, подсолнечного масла и зерна», - отметил министр.

Кроме того, как мы видим, ЕС планирует сократить на 90 процентов импорт российской нефти, что отражено в шестом пакете ограничений. Вводятся ограничения в отношении банковского сектора и других секторов экономики России.