Глава Минфина Турции призвал бизнес-круги доверять экономике страны

Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати призвал деловые круги страны избавиться от сложившегося в прошлом негативного восприятия относительного высокой инфляции и доверять экономике страны, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Так, мы сможем двигаться дальше, не позволяя инфляционным ожиданиям ухудшить ценовое поведение и не входя в хроническую инфляционную спираль», - сказал министр, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам церемонии награждения «500 лучших крупнейших компаний Турции», организованной журналом Ekonomist.

Небати отметил большой вклад награжденных компаний в увеличение размеров экономики Турции до более чем 800 млрд долларов. «Мы горды тем, что производство налажено во всех уголках Турции»,- сказал глава Минфина.

По словам главы ведомства, правительство продолжает прокладывать путь для всех, кто вносит свой вклад в развитие Турции, производит, экспортирует и создает рабочие места.

Власти Турции оказывают всестороннюю поддержку производителям, экспортерам и предпринимателям, и в последнее время такая помощь усиливается, продолжил Небати.

Министр напомнил, что помимо трех программа поддержки на сумму 60 млрд лир, правительство одобрило новую программу поддержки: 100 млрд лир экспортерам и 50 млрд лир представителям турсектора.

Будь то из-за глобального роста цен на продовольствие и сырьевые товары или сбоев в цепочке поставок весь мир столкнулся с серьезной проблемой инфляции, в США и Европе отмечены самые высокие темпы инфляции за последние 40 лет, продолжил Небати.

По словам министра, как и в других странах, в Турции - борьба с инфляцией- приоритет властей.

«Мы придаем большое значение ценовой стабильности и упорно работаем в борьбе с инфляцией. Правительство не допустит необоснованного повышения цен, накопления запасов товаров и оппортунизма», - отметил глава Минфина.

Финансовые учреждения Турции, комитеты по стабилизации цен работают 7 дней в неделю, круглые сутки, чтобы предотвратить рост инфляции, сказал министр. «К сожалению, история высокой инфляции в Турции в 80-х и 90-х годах явно оставила глубокий след в памяти. Поэтому, повышения цен в последнее время непропорционально искажают ожидания и ценовое поведение», - сказал Небати, вновь призвав бизнес-круги сохранять спокойствие и доверять турецкой экономике.