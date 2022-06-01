Обнародован объем внешнеторгового оборота Турции за январь–апрель 2022 г.

БАКУ /Trend/ – Внешнеторговый оборот Турции в апреле 2022 года составил 52,848 миллиарда долларов, сообщили TurkicWorld в турецком министерстве торговли, передает в среду Trend.

При этом экспорт Турции вырос на 24,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 23,368 миллиарда долларов. Импорт увеличился на 35 процентов и составил 29,480 миллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот Турции в январе – апреле 2022 года составил 200,381 миллиарда долларов.

"По итогам января – апреля экспорт Турции вырос на 21,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 83,531 миллиарда долларов", – сказали в ведомстве.

По данным министерства, в указанный период импорт Турции вырос на 40,2 процента по сравнению с январем – апрелем прошлого года - до 116,85 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2021 году составил 496,715 миллиарда долларов

По итогам прошлого года экспорт Турции вырос на 32,8 процента по сравнению с 2020 годом – до 225,291 миллиарда долларов.

В прошлом году импорт Турции вырос на 23,6 процента по сравнению с 2020 годом - до 271,424 миллиарда долларов.

Напомним, что в 2020 году внешнеторговый товарооборот Турции составил 388,879 миллиарда долларов.