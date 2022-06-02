Турция и Пакистан нацелены на расширение сотрудничества - Эрдоган

Турция и Пакистан полны решимости расширять сотрудничество как на двусторонней, так и на международной платформах.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Анкаре.

По его словам, в ходе переговоров лидеры Турции и Пакистана обсудили весь комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений.

Президент Эрдоган добавил, что стороны также обменялись мнениями по региональной и международной проблематике.

Турецкий лидер отметил, что Анкара и Исламабад готовы к дальнейшему укреплению двусторонних отношений «со стратегической точки зрения, соответствующей истории, дружбе и потенциалу двух стран».

Глава государства акцентировал внимание на успешном взаимодействии Турции и Пакистана в сфере оборонной промышленности. «Мы довольны конкретными проектами сотрудничества, разработанными в последнее время. Совместное производство корветов в рамках проекта MILGEM подает важный пример в этом отношении», - сказал он.

Президент Эрдоган сообщил, что объем двустороннего товарооборота между Турцией и Пакистаном достиг 1 миллиарда долларов и стороны намерены увеличить его до отметки в 5 миллиардов долларов.

Касаясь ситуации в Афганистане, турецкий лидер подчеркнул необходимость обеспечения устойчивой стабильности в этой стране. «Мы (с Пакистаном) работаем вместе, чтобы помочь афганскому народу смягчить последствия гуманитарного кризиса. Турция отправила четыре благотворительных поезда с более чем 4000 тонн гуманитарной помощи в Афганистан, сейчас мы готовимся к отправке пятого поезда», - добавил глава турецкого государства.