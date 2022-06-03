Экспорт Турции в мае 2022 года достиг рекордных $19 млрд - министр

Объем турецкого экспорта в мае 2022 года достиг 19 млрд долларов, что на 15,2 процента больше показателя аналогичного месяца прошлого года. Это майский максимум за всю историю экспорта Турции.

Об этом сообщил министр торговли Турции Мехмет Муш на пресс-конференции в четверг в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Объем внешней торговли в мае, по данным Муша, увеличился в целом на 31,1 процента по сравнению с прошлым годом - до 48,6 млрд долларов. Импорт за указанный период составил 29,6 млрд долларов.

По его словам, в мае ведущую нишу в импорте заняли энергоносителей с долей 6,9 млрд долларов. «Турция, как страна импортер-энергоресурсов, не может не зависеть от цен на энергоносители. Хотелось бы вновь подчеркнуть, что основной причиной увеличения роста импорта является рост цен на энергоносители», - сказал он.

Экспорт Турции за январь-май 2022 года достиг 96,8 млрд долларов (без учета энергоносителей), а объем внешней торговли составил 202,8 млрд долларов.

Соотношение экспорта к импорту составило 91,3 процента, опять же без учета энергетической составляющей, констатировал министр.

Муш подчеркнул, что Турция уверенно движется к заявленной цели в 250 млрд долларов экспорта в 2022 году.