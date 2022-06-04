Посол Греции в Анкаре вызван в МИД Турции

Посол Греции в Анкаре Христодулос Лазарис был вызван в министерство иностранных дел Турции из-за поддержки Греции террористических организаций, в частности РПК, FETO и DHKP-C, а также в связи с демонстрацией РПК, организованной около посольства Турции в Афинах, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно информации, полученной из дипломатических источников, до греческого посла была доведена точка зрения и реакция Турции по этому вопросу.

Лазарису сообщили, что вышеупомянутые террористические организации легко осуществляют пропагандистскую, финансовую и вербовочную деятельность в Греции и что идентичность Греции как убежища для кругов, связанных с терроризмом, возрастает.

Кроме того, Лазарису был приведен пример лагеря Лаврион, где террористы, угрожающие безопасности Турции, пользуются всевозможными логистическими и обучающими возможностями.

До посла Греции доведена информация о недопустимости организации террористическими группировками, в частности РПК, политических актов против Турции.

Послу Лазарису высказаны опасения по поводу безопасности турецких представительств и граждан в Греции и подтверждено ожидание эффективного сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Подчеркнуто, что Греция должна выполнять свои обязательства, вытекающие из отношений добрососедства и международного права в борьбе с терроризмом.