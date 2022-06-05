Турецкие ударные БПЛА экспортируются во многие регионы мира

Ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства пользуются спросом во всем мире. Об этом сказал замглавы Управления оборонпрома при Администрации президента Турции Джелал Сами Тюфекчи, выступая на конференции на тему авиационных и космических технологий на территории столичного Технопарка, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, БПЛА Bayraktar TB2 поставляются почти во все регионы планеты. «Если бы страны Запада не стыдились признать впоследствии факт закупок турецкого вооружения, то давно уже сделали бы это. БПЛА TB2 фактически изменили стратегию ведения войн. Были созданы также беспилотники Akıncı и MİUS. Разработкой беспилотной авиации в Турции на сегодня занимается не только компания Baykar, но и TUSAŞ, специалисты которой создали ударные БПЛА Anka и Aksungur», - отметил Тюфекчи.

Он привлек внимание к тактическим мини-беспилотникам разработки STM, которые также пользуются большим спросом за рубежом.

Тюфекчи указал на значимость наличия высококвалифицированных кадров в сфере оборонпрома. «Мы делаем ставку на технологии будущего. Это важно для развития оборонпрома», - сказал замглавы Управления.