Турция не изменит позицию по расширению НАТО, пока не оправдаются ее ожидания - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция не изменит свою позицию по расширению НАТО, пока ее ожидания не оправдаются.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития (ПСР), сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы не изменим нашу позицию по расширению НАТО, пока наши ожидания не оправдаются. Система, которую Запад построил для защиты собственной безопасности и благополучия, рушится. Предложение о реформировании ООН, которое мы делали годами, выглядит правильным," - сказал Эрдоган.