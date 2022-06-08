В Турции рассчитывают на положительные итоги переговоров по "зерновому коридору"

Турецкие власти надеются на положительные итоги переговоров в Анкаре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по вопросу создания безопасного морского коридора для поставок на мировые рынки украинского зерна. Об этом сообщил во вторник в эфире телеканала Habertürk министр сельского и лесного хозяйства страны Вахит Киришчи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы проводим переговоры со своими коллегами на Украине. На нынешней стадии решение проблемы [разблокирования украинского экспорта] планируется путем создания с участием России, Украины, ООН и Турции четырехстороннего механизма. Каждая из сторон смотрит на это положительно. По нашим предварительным оценкам, в ходе визита [Сергея] Лаврова в Анкару следует ожидать новых позитивных подвижек", - сказал министр.

По словам Киришчи, для вывоза из двух украинских портов порядка 20 млн тонн зерновых необходимо разминировать их акватории. В районе портов находится около 70 судов, из них 22 турецкие, добавил министр.