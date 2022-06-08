Анкара выступает за прогресс в вопросе вывоза зерна из портов Украины - Акар

Турция предпринимает активные усилия по формированию коридора с целью вывоза зерна, накопившегося из-за войны в черноморских портах Украины. Об этом сказал журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, война между Россией и Украиной оказала негативное влияние на продовольственную безопасность многих регионов мира. «Мы стремимся как можно скорее добиться результата по этому вопросу. Поддерживаем диалог с РФ и Украиной, проводим обсуждения с ООН. Достигнуты определенные продвижения. Вместе с тем, есть технические моменты, которые остаются предметом обсуждений. В частности: Как будет функционировать коридор? Как и кто будет очищать (порты) от мин. Какие суда будут сопровождать сухогрузы», - сообщил министр.

На вопрос о том, кто выступит гарантом действенности коридора, Акар сказал: «На данный момент Турция координирует этот процесс».

Комментируя вероятность организации в Турции переговоров по вопросу вывоза украинского зерна, Акар сказал: «Встречи возможны. В прошлую субботу представитель ООН провел переговоры с представителем нашего министерства. Ввиду наличия у сторон воли к решению вопроса, процесс продвигается».

На вопрос о том, если моменты, замедляющие диалог, турецкий министр ответил: «Основная проблема – доверие. Каждая из сторон хочет иметь гарантии по определенным вопросам. Мы, со своей стороны, стремимся обеспечить эту атмосферу доверия».