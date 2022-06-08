Чавушоглу об итогах встречи с Лавровым в Анкаре

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал продуктивной встречу в среду с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анкаре, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы провели продуктивные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Украине и региональные вопросы. Мы видим, что есть фундамент для возобновления переговорного процесса между РФ и Украиной. Мы также обсудили события в Сирии, Афганистане и Ливии. Мы придаем особое значение территориальной целостности Сирии, но там есть сложности", - сказал он.

По словам Чавушоглу, Турция с самого начала заняла известную позицию и старается "закончить войну путем переговоров". "Мы готовы внести свой вклад в возобновление переговоров между РФ и Украиной", - добавил он. Кроме того, глава МИД республики отметил, что Анкара и Москва "продолжат обсуждать развитие сотрудничества в экономической сфере".

По словам Чавушоглу, Турция старается вести взвешенную политику по Украине. "Мы понимаем, что Украину не удовлетворяет тот факт, что мы не присоединились к санкциям против России. Но Турция старается с самого начала сохранять взвешенную политику и не пытается угодить какой-либо из сторон. Мы по-прежнему продолжаем применять положения Конвенции Монтрё [по проходу военных кораблей через турецкие проливы]", - сказал министр.

Более того, по словам Чавушоглу, Анкара все еще готова организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.