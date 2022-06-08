Турция нацелена на расширение товарооборота с Венесуэлой - Эрдоган

Турция нацелена в ближайшем будущем увеличить объем товарооборота с Венесуэлой до 3 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава турецкого государства также прокомментировал тему возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Турецкий лидер вновь заявил, что Анкара не может одобрить вступление этих стран в Североатлантический альянс, до тех пор, пока они будут потакать террористическим организациям.

«НАТО - это организация безопасности, а не организация, поддерживающая терроризм. Пока интервью c лидерами террористов транслируются по шведскому гостелевидению, мы не можем приветствовать вступление этой страны в НАТО. То же самое касается Финляндии», - сказал, в частности, президент Турции.

Николас Мадуро в свою очередь отметил, что Турция играет чрезвычайно важную роль в мире с геополитической точки зрения.

Президент Венесуэлы прибыл в Турцию с официальным визитом.