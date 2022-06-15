Чавушоглу и Столтенберг обсудили расширение НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, говорится в сообщении МИД Турции.

Согласно сообщению, собеседники обсудили вопросы, касающиеся расширения НАТО.

Финляндия и Швеция 18 мая официально подали заявки на вступление в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку эти страны потакают террористическим организациям и вводили санкции против Турции.

Глава турецкого государства также отметил, что ни одна из этих стран не имеет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций.