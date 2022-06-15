Турция не удовлетворена доводами Швеции и Финляндии по НАТО - Чавушоглу

Представленные Швецией и Финляндией турецкой стороне доводы относительно членства этих стран в НАТО далеки от ожиданий Анкары. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам встречи с коллегами из Норвегии Анникен Хюитфельд и Ирландии Саймоном Ковени, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Документы, отправленные Турции Швецией и Финляндией в связи с их заявками на членство в НАТО, очень далеки от наших ожиданий», - сказал, в частности, Чавушоглу.

По его словам, турецкие власти проинформировали о недостатках Стокгольм и Хельсинки, а также руководство Североатлантического альянса.

На вопрос о том, как долго Турция будет выступать против членства Швеции и Финляндии в НАТО, Чавушоглу ответил, что это зависит от готовности этих стран выполнить озвученные Анкарой в этой связи требования.

При этом министр подчеркнул, что Турция относится к странам, наиболее решительно поддерживающим политику открытых дверей НАТО. «Сейчас нам нужно прийти к соглашению о том, как и когда эти две страны оправдают наши ожидания», - пояснил он.