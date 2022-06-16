Экспорт зернобобовых и масличных с юга Турции за месяц достиг $134 млн

Объем экспорта зерновых, бобовых, масличных культур и продуктов переработки из Средиземноморского экономического региона ​​​​​​​Турции (AHBİB) в мае текущего года составил 134 млн долларов. Об этом сообщил глава AHBİB Вейсел Мемиш, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, в мае фермеры юга Турции поставили свою продукцию в 133 страны и региона.

«Цель нашего Союза – увеличить долю в общем экспорте отрасли страны с 17 до 30 процентов, а показатели объема экспорта за 2021 год (1,57 млрд долларов) увеличить на 35 процентов. Союз шаг за шагом продвигается к заявленным целям», - сказал Мемиш.

Глава Союза отметил, что ведущим экспортером зерновых и масличных культур с юга Турции в мае стал Ирак - 40,7 млн долларов. Далее следуют Сирия и Украина.