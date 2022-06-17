В НАТО высоко оценили усилия Турции по восстановлению экспорта зерна из Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал высокую оценку усилиям Турции и лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана в вопросе вывоза зерна из портов Украины.

Соответствующее заявление, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, генсек НАТО озвучил по итогам встречи министров обороны стран-членов Альянса в штаб-квартире структуры в Брюсселе.

Говоря о позиции Турции по заявкам Швеции и Финляндии по членству в НАТО, Столтенберг сказал, что члены Альянса работают над устранением законных опасений Турции. «Мы думаем о том, как мы можем урегулировать их (проблемы) таким образом, чтобы Анкара сказала «да» и поддержала Финляндию и Швецию в качестве новых членов. Считаю, что важно подчеркнуть тот факт, что Турция также поддерживает политику открытых дверей НАТО», — сказал он.