Анкара ожидает от Стокгольма действенных шагов в борьбе с терроризмом - Чавушоглу

Анкара ожидает от Стокгольма конкретных и действенных шагов в борьбе с проявлениями терроризма. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя в Загребе тему расширения НАТО, передает Trend со ссылкой "Анадолу".

На совместной пресс-конференции с хорватским коллегой Гордан Грлич-Радманом, Чавушоглу отметил, что последние антитурецкие провокации в скандинавском регионе подтверждают, что террористы РПК и их пособники фактически «оккупировали политическую повестку Швеции».

«Акции сторонников террористов PПК в Швеции доказывают слабость законодательства этой страны и попустительство властей в сфере борьбы с преступностью. Террористы действуют не только против Турции, но и национальных интересов самой Швеции», - сказал турецкий министр.

Он подчеркнул, что террористы PПК и ответвления этой кровавой организации, делают все для того, чтобы Швеция не была принята в НАТО.

Чавушоглу сообщил, что пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и замглавы МИД Седат Онал посетят в воскресенье Брюссель для обсуждения темы заявок Швеции и Финляндии в НАТО.