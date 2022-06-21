Переговоры по членству Швеции и Финляндии в НАТО будут продолжены - Ибрагим Калын

Переговоры относительно заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО будут продолжаться, и предстоящий саммит НАТО в Мадриде не является в этом плане конечной точкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын на брифинге по итогам консультаций с представителями двух скандинавских стран в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Как мы заявляли ранее, саммит НАТО (в Мадриде) не является для нас поворотным или конечным пунктом, поэтому эти переговоры будут продолжаться. Об этом мы сказали нашим собеседникам из Финляндии и Швеции», - сказал Калын.

Он отметил, что Турция ожидает от Швеции принятия конкретных шагов против деятельности террористической группировки РКК. При этом пресс-секретарь добавил, что шведские власти уже озвучили определенные заявления в этом направлении.

Представитель президента Турции также призвал Швецию и Финляндию предотвратить на своей территории сбор каких-либо средств для РКК, вербовку новых членов для террористической организации, а также ее деятельность и пропаганду против Турции.

Калын напомнил и об ожиданиях Анкары относительно отмены прямого или косвенного эмбарго на поставки оружия Турции.