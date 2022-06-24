Есть консенсус по «зерновому центру» Стамбуле - Хулуси Акар

Существует консенсус относительно создания оперативного центра в Стамбуле по т.н. «зерновому коридору», который планируется сформировать для судов с зерном из черноморских портов Украины. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«В рамках дипломатических усилий, инициированных турецким руководством, достигнут серьезный прогресс в формировании коридора»,- сказал Акар, общаясь с журналистами в парламенте Турции.

Глава ведомства добавил, что продолжает соответствующие консультации переговоры с коллегами из РФ и Украины.

«Мы прилагаем усилия на всех уровнях для обеспечения мира, спокойствия и прекращения огня», - заявил он.

Он также отметил, что переговоры между военными делегациями Турции и РФ в Москве 21 июня были «продуктивными и конструктивными». Делегация оборонного ведомства Турции направилась в Россию для обсуждения вопроса разблокировки торгового судоходства в Черном море с целью транспортировки зерна из украинских портов, а также обеспечения безопасного возвращения военно-транспортных самолетов ВС Турции из аэропорта «Борисполь» в Киеве.

Акар добавил, что переговоры с воюющими сторонами и ООН о создании зернового коридора продолжаются. Турецкий министр выразил надежду, что стороны смогут найти общий язык для решения вопроса о вывозе зерна. Он добавил, что правительство Турции продолжит контакты, как с Украиной, так и с ООН, чтобы обеспечить дальнейший прогресс в урегулировании сложившейся ситуации.

«Мы считаем, что в ближайшие дни могут быть предприняты конкретные шаги и могут произойти позитивные сдвиги. На данный момент мы видим, что стороны положительно относятся к этому вопрос. Мы ожидаем, что суда с зерном покинут порты и благополучно прибудут в пункт назначения», - сказал он.

Хулуси Акар подчеркнул, что Турция выступает в качестве посредника, которому обе «серьезно доверяют».