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Пилотажная группа "Турецкие звезды" отмечает свое 30-летие (ВИДЕО)

Турция Материалы 8 июля 2022 18:01
Пилотажная группа "Турецкие звезды" отмечает свое 30-летие (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Всемирно известная пилотажная группа "Турецкие звезды" отмечает свое 30-летие.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, она была создана в целях укрепления доверия турецкого народа к ВС Турции и повышения интереса молодежи к авиации.

Благодаря шоу, которые не под силу ни одной другой пилотажной группе в мире, "Турецкие звезды" практически стали брендом Турции.

Следует отметить, что пилоты "Турецких звезд" за все время существования пилотажной группы продемонстрировали свое мастерство в 24 странах мира.

Командующий флотом "Турецких звезд" полковник Юмит Хюрюз сообщил, что в распоряжении пилотажной группы - 15 самолетов NF-5.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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