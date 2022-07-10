Ракеты Gokdogan до конца года поступят на вооружение ВВС Турции

В Турции проведены испытания отечественной ракеты Gokdogan класса «воздух-воздух», оснащенных радиолокационной головкой самонаведения.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об успешных испытаниях написал в Twitter глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Управляемая авиационная ракета разработана совместными усилиями специалистов из Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) и Научно-исследовательского института оборонной промышленности (SAGE).

«Ракета Gokdogan поражает цели за пределами прямой видимости. Испытания ракеты Gokdogan продолжаются в рамках проекта Goktug. Произведен пуск Gokdogan с радиолокационной головкой самонаведения. Отечественные ракеты Gokdogan и Bozdogan уже в этом году поступят на вооружение ВС Турции. Поздравляем всех тех, кто внес свой вклад в проект. Это подарок нашему народу», - написал Демир.