На юго-западе Турции вновь вспыхнул лесной пожар

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Мугла вновь вспыхнул лесной пожар.

Как сообщает Trend, в тушении огня задействованы пять самолетов, девять вертолетов и более 30 единиц другой техники.

К борьбе с огнем также подключились военные.

Отмечается, что локализовать огонь мешает сильный ветер.

Напомним, что в конце июня в провинции Мугла вспыхнули лесные пожары, которые нанесли ущерб растительности на территории площадью 4,5 тысячи квадратных километров.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)