На встрече по экспорту украинского зерна достигнута договоренность о создании координационного центра - Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - На четырехсторонней встрече делегаций России, Украины, Турции и ООН в Стамбуле по экспорту украинского зерна достигнута договоренность о создании координационного центра.

Как передает Trend, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"В результате встречи, которая прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, были согласованы основные технические вопросы, такие как создание координационного центра в Стамбуле, где будут присутствовать представители всех сторон, совместный контроль в портах и обеспечение безопасности на маршрутах следования судов", - сказал он.

По его словам, на следующей неделе делегации России и Украины вновь встретятся в Турции.

"На этой встрече, которую мы проведем на следующей неделе, будут еще раз рассмотрены все детали и будет подписан соответствующий документ", - сказал он.