На севере Сирии нейтрализованы 4 террориста РПК/YPG

Турецкие силы безопасности нейтрализовали четверых боевиков террористической организации РПК/YPG на севере Сирии. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно сообщению, ликвидированные террористы готовили вооруженную вылазку против турецких военных в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции «Щит Евфрата».

В ведомстве добавили, что турецкая армия продолжает упреждающие операции против террористов, действующих на севере Сирии.