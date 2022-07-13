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На севере Сирии нейтрализованы 4 террориста РПК/YPG

Турция Материалы 13 июля 2022 23:03
На севере Сирии нейтрализованы 4 террориста РПК/YPG

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Турецкие силы безопасности нейтрализовали четверых боевиков террористической организации РПК/YPG на севере Сирии. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно сообщению, ликвидированные террористы готовили вооруженную вылазку против турецких военных в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции «Щит Евфрата».

В ведомстве добавили, что турецкая армия продолжает упреждающие операции против террористов, действующих на севере Сирии.

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