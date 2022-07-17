Турецкие спецслужбы ликвидировали одного из главарей РПК

Турецкие спецслужбы ликвидировали на севере Ирака одного из главарей террористической организации РПК Иззеттина Инана, под кодовым именем «Дерсим Малатья», передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

Как сообщили источники в силах безопасности, террорист был ликвидирован в результате операции, проведенной Национальной разведывательной службой (MIT) Турции в районах Духок и Гара на севере Ирака.

Инан был нейтрализован в ходе совещания с другими членами террористической организации.

Иззеттин Инан вступил в ряды террористической организации РПК в 1992 году. Принимал участие в террористической деятельности в Сирии и Ираке.

На севере Ирака он отвечал за идеологическую и военную подготовку боевиков РПК. В прошлом году Инан был назначен на место главаря террористов Халефа Мухаммеда, ликвидированного в ходе совместной операции MİT и ВС Турции.

Мухаммед под кодовым именем «Софи Нуреддин» числился в «красном списке» особо разыскиваемых террористов МВД Турции.