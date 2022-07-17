Эрдоган проведет встречу с Путиным в рамках визита в Иран

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18-19 июля посетит Иран с официальным визитом по приглашению президента Исламской Республики Эбрахима Раиси.

Как передает Trend, об этом сообщили в Администрации Президента Турции.

В рамках визита 19 июля в Тегеране состоится VII заседание Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Иран под председательством Эрдогана и Раиси.

На заседании с участием соответствующих министров будут рассмотрены турецко-иранские отношения во всех аспектах и ​​обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для улучшения двустороннего сотрудничества.

На встречах будут обсуждаться региональные и глобальные вопросы и двусторонние отношения.

В тот же день Эрдоган примет участие в седьмом саммите астанинского формата под председательством Президента Ирана Эбрахима Раиси и с участием президента РФ Владимира Путина.

На саммите будут проведены политические консультации по ситуации в Сирии, борьбе с террористическими организациями, несущими угрозу безопасности региона, главным образом Рабочей партией Курдистана, "Исламским государством" (ИГ), обсуждены усилия, направленные на достижение политического решения, гуманитарная обстановка, проблема добровольного возвращения на родину сирийских беженцев.

Президент Турции также проведет двустороннюю встречу с российским коллегой.