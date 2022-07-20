Акар осудил позицию законодателей США по поставкам F-16 в Турцию

Процесс рассмотрения соглашения по поставкам самолетов F-16 в Турцию продолжается в США вопреки позиции Палаты представителей, увязавшей оборонную договоренность с рядом условий. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в беседе с журналистами по итогам заседания Кабмина в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Процесс продолжается. Мы продолжаем усилия в данном направлении как в оборонной, так и в политической и дипломатической плоскостях. Надеемся на то, что возобладает здравомыслие и будут найдены разумные и обоснованные пути урегулирования. Анкара внимательно отслеживает этот процесс», - сказал турецкий министр.

Палата представителей Конгресса США ранее проголосовала за поправку в одобренный ею проект военного бюджета на 2023 финансовый год, которая усложняет продажу Турции новых истребителей F-16. Поправка запрещает администрации США продавать Турции или выдавать разрешение на экспорт новых самолетов F-16 или же компонентов для их модернизации до тех пор, пока президент не предоставит Конгрессу подтверждение того, что подобная передача техники отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

Кроме того, администрация должна будет предоставить детальное описание шагов, которые необходимо сделать для того, чтобы самолеты F-16 не использовались Турцией «для повторяющихся неразрешенных полетов над территорией Греции».

Акар заявил в данной связи, что Греция довела вопрос модернизации авиапарка ВВС Турции до «невиданных в международном праве масштабов».

По его словам, греческая сторона делает все возможное, чтобы воздействовать на переговорный процесс между оборонными структурами Турции и США.

Акар подчеркнул, что все требования Анкары по данному вопросу отвечают интересам как НАТО, так и турецко-американских связей. «Представители США в ходе переговоров подчеркивают значимость Турции, как важного союзника Вашингтона. О роли Анкары также заявляют представители НАТО, где дают высокую оценку вкладу Турции в борьбу с терроризмом и нелегальной миграцией», - констатировал министр.

«В таком случае как можно объяснить такое отношение к требованиям Анкары? Определенная группа законодателей в США манипулирует вопросом, распространяя дезинформацию. Надеемся, что в США не поддадутся на подобные уловки», - сказал турецкий министр.

Он подчеркнул, что залогом силы НАТО является мощь каждого союзника по военно-политическому блоку.

«Военные осознают это и в курсе действий Анкары. Турецкая сторона открыто доводит до партнеров свою позицию. Турция – сильное государство. Выдвижение условий недопустимо. Оборонные делегации продолжают контакты, основываясь на логичных параметрах», - добавил Акар.