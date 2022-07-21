МИД Турции призвал правительство Ирака к сотрудничеству для выявления участников нападения в Дохуке

Министерство иностранных дел Турции призвало правительство Ирака к сотрудничеству для выявления участников нападения в районе Захо иракской провинции Дохук, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Принято считать, что такие нападения, которые исходят от террористической организации, нацелены на справедливую и решительную позицию нашей страны в борьбе с терроризмом», - отметили в МИД.

В письменном заявлении министерства с большой грустью отмечается, что 8 человек погибли и 23 человека получили ранения в результате вооруженного нападения в районе Захо иракской провинции Дохук.

Турция осуждает и решительно выступает против любых нападений на гражданских лиц.

«Турция ведет борьбу с терроризмом в соответствии с международным правом, уделяя особое внимание защите гражданских лиц, гражданской инфраструктуры, исторических и культурных ценностей. Такие нападения, которые исходят от террористической организации, нацелены на справедливую и решительную позицию нашей страны в борьбе с терроризмом», - говорится в заявлении МИД Турции.

МИД Турции заявляет: «Турция готова сделать все возможное, чтобы расследовать и выявить правду об этом преступлении. Призываем правительство Ирака не делать заявлений под влиянием террористической организации РПК и сотрудничать для выявления и наказания преступников».