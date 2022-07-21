В Стамбуле завтра будет подписано соглашение в связи с экспортом зерна

БАКУ /Trend/ - Завтра в Стамбуле состоится церемония подписания "Соглашения об экспорте зерна".

Об этом говорится в сообщении Управлениям по коммуникациям Администрации президента Турции, сообщает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно информации, завтра в 16:30 по местному времени в офисе дворца "Долмабахче" с участием украинской и российской сторон, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша состоится церемония подписания "Соглашения об экспорте зерна".