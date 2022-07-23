Анкара продолжит вклад в мир между РФ и Украиной - Эрдоган

Турция продолжит дипломатические усилия вплоть до обеспечения мира между Россией и Украиной. Об этом заявил Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу в провинции Кайсери, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства привлек внимание к значимости соглашения по зерновому коридору, подписанного накануне в Стамбуле.

Эрдоган отметил, что благодаря морским перевозкам украинского зерна, которые начнутся в ближайшие дни, Турция внесет важный вклад в устранение глобального продовольственного кризиса.

Президент далее привлек внимание к ситуации в отечественной экономике, подчеркнув, что экспортные поставки из страны активно растут.

​​​​​​​«По итогам первого полугодия объем экспорта Турции превысил 126 млрд долларов, а год прогнозируем завершить на уровне 300 млрд долларов», - сказал турецкий лидер.

Глава государства указал также на позитивную тенденцию роста в сфере туризма.

Уровень занятости в Турции приблизился к рекордному показателю за всю историю республики - 31 млн трудоустроенных, констатировал Эрдоган.