Турция нацелена на развитие системы скоростного ж/д - Эрдоган

Турция нацелена на дальнейшее развитие системы железнодорожного транспорта, в том числе расширения магистралей скоростных ж/д.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на субботней церемонии начала реализации проекта прокладки участка скоростного ж/д по маршруту Анкара-Йеркёй-Кайсери, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По словам главы государства, новая 142 км магистраль позволит снизить время в пути между столицей и городом Кайсери с семи до двух часов.

Глава государства отметил, что в период с 2003 по 2020 гг. в Турции ежегодно прокладывалось в среднем 134 км железных дорог. За данный период в стране было построено 2 149 ж/д путей.

​​​​​​​Общая протяженность железнодорожных путей в Турции на сегодня достигает 12 803 км.