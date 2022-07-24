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На севере Сирии нейтрализован особо опасный террорист РПК

Турция Материалы 24 июля 2022 11:08
На севере Сирии нейтрализован особо опасный террорист РПК

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В ходе спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции нейтрализован террорист YPG (сирийского крыла РПК) Шахин Текинтангач по прозвищу «Кендал Ермени», передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

Текинтангач участвовал в преступной деятельности YPG/РПК​​​​​​​ в районе Айн-эль-Араб (Кобани) на севере Сирии.

Как сообщили источники безопасности, Текинтангач также ранее участвовал в деятельности YPG/РПК в окрестностях провинций Агры, Карс, Ван, Бингель и Битлис в Турции и был лично причастен к организации терактов.

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