Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогнозы роста экономики Турции с 2,7 до 4 процентов на 2022 год и с 3 до 3,5 процентов на 2023 год, передает Trend со ссылкой "Анадолу".

МВФ обновил свой доклад «Перспективы развития мировой экономики».

В отчете прогнозы роста турецкой экономики определены как 4 процента на этот и 3,5 процента на следующий год.

В прогнозах, опубликованных МВФ в апреле, прогнозировалось, что экономика Турции вырастет на 2,7 процента в 2022 году и на 3 процента в 2023 году.

В отчете, где прогнозы роста мировой экономики были снижены, указывается, что мировая экономика, по прогнозам вырастет на 3,2 процента в этом году и на 2,9 процента в следующем году.

В докладе отмечается, что более высокая, чем ожидалось, инфляция спровоцировала ужесточение финансовых условий во всем мире, замедление экономического роста в Китае и негативные последствия войны в Украине ударили по ослабленной эпидемией мировой экономике.