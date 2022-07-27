В ООН рассчитывают, что координационный центр в Стамбуле поможет безопасному проходу судов

ООН надеется, что созданный в Стамбуле координационный центр поможет безопасному проходу судов с продовольствием и удобрениями по Черному морю. Об этом заявил в среду на брифинге заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Координационный центр поспособствует реализации зерновой инициативы, в рамках которой устанавливается гуманитарный морской коридор для прохода судов с экспортируемым с Украины зерном и сопутствующими продовольственными товарами", - отметил Хак. Он подчеркнул, что создание координационного центра "упростит проход торговых судов, перевозящих продовольствие и удобрения из трех ключевых украинских портов на Черном море".