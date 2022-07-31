Эрдоган заслуживает номинации на Нобелевскую премию мира - экс-советник министерства обороны США

Бывший советник министерства обороны США (Пентагон) Дов С. Закхайм заострив внимание на политические успехи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в вопросах вывоза украинского зерна и иммиграции, заявил, что кандидатура Эрдогана заслуживает выдвижения на Нобелевскую премию мира, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Закхайм, продолжающий деятельность в разных аналитических центрах, написал статью для газеты The Hill под заголовком «Победа президента Турции Эрдогана».

Автор в данной статье подчеркивает, что президент Турции некоторыми политиками описывается как «непредсказуемый», но несмотря на это Эрдоган в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций добился компромисса между Россией и Украиной по вопросу вывоза зерна через Черное море. Он смог выступить посредником в соглашении, которое позволило поставки зерна из портов Украины.

Закхайм отметил, что в результате ситуации в Украине миллионы людей в мире столкнулись с угрозой голодной смерти. Это грозило массовым исходом.

«Благодаря соглашению об отгрузке зерна, подписанному в Стамбуле, Россия также может экспортировать продовольствие и удобрения. Это соглашение спасло много жизней», - написал Закхайм.

Отметив, что президент Эрдоган получил высокую оценку за свою роль в подписании соглашения о зерне в Стамбуле, Закхайм добавляет: «Нет никаких сомнений в том, что соглашение о зерне является большой победой президента Турции».

Подчеркнув, что президент Эрдоган сделал невозможное, поддерживая хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией, Закхайм пишет: «Эрдоган заслуживает как минимум номинации на Нобелевскую премию мира».