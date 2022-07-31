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Кабмин Турции обсудит ход вывоза украинского зерна

Турция Материалы 31 июля 2022 20:59 (UTC +04:00)
Кабмин Турции обсудит ход вывоза украинского зерна

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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Турции проведет в понедельник заседание под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Trend со ссылкой на TRT Haber.

Согласно информации, на заседании кабмина планируется обсудить реализацию стамбульских договоренностей по вывозу зерна с Украины и перспективы урегулирования украинского кризиса. На заседании правительства Турции уделят внимание экономическим вопросам и росту заболеваемостью коронавирусом в стране.

После заседания Эрдоган обратится к нации.

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