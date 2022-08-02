Анкара и Баку завершают подготовку к упрощенному таможенному коридору - министр

Министр торговли Турции Мехмет Муш заявил, что Турция и Азербайджан находятся на заключительном этапе создания упрощенного таможенного коридора, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

«Мы создаем техническую базу, чтобы начать с Азербайджаном реализацию этого проекта в пилотном режиме. Турция готова реализовать схожий таможенный коридор с Узбекистаном», - сказал глава турецкого Минторга на трехсторонней встрече министров иностранных дел, торговли и транспорта Турции, Узбекистана и Азербайджана во вторник в Ташкенте.

По словам Муша, совокупный объем ВВП Турции, Азербайджана и Узбекистана достигает 1 трлн долларов, а численность населения трех стран оценивается в 130 млн человек, что является показателем огромного потенциала.

Муш отметил, что подписанные с Азербайджаном и Узбекистаном преференциальные торговые соглашения говорят о значимости, которую придает Турция реализации этого потенциала.

«Верю, что с расширением сферы действия этих соглашений наступит новая эра межгосударственных отношений. Кроме того, принятие мер по сокращению бюрократии на таможне облегчит торговлю и положительно скажется на товарообороте», - сказал он, отметив, что Анкара придает значение и упрощению таможенных процедур.

«Азербайджан и Узбекистан играют важную роль в торговле Турции с Центральной Азией, а Турция в свою очередь выступает в качестве моста в торговле Азербайджана и Узбекистана с Европой, Ближним Востоком и Африкой», - констатировал он.