Президент Эрдоган: Турция лидер по экономическому росту среди стран G20

Президент Эрдоган выступил на церемонии награждения номинантов «Персоны повышающие ценность Коджаэли - центра технологий и промышленности», состоявшемся в Долине информатики Гебзе, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Президент поблагодарил руководство министерства промышленности и технологий за организацию столь важного мероприятия.

Лидер государства в своем выступлении отметил высокий уровень деятельности Долины информатики следующими словами: «Персоны повышающие ценность Коджаэли уже не вмещается в масштабы программы, это можно было бы назвать как Персоны повышающие ценность Турции».

Напомнив, что он посещал данный технопарк 3 года назад, президент с удовлетворением подчеркнул развитие и результаты, полученные за эти годы.

Отметив, что турецкие компании, благодаря поддержки правительства, постоянно повышают планку успеха как дома, так и за рубежом, Эрдоган добавил, что Турция является одной из немногих стран, которая показывает стабильный экономический рост.

«Турция в прошлом году с 11 процентным экономическим ростом заняла первое место среди стран G20. В первом квартале этого года наша экономика выросла на 7,3 процента. В то время как занятость в мире сокращается, мы достигли самого высокого показателя в нашей истории, достигнув отметки 31 миллион занятых. С каждым месяцем растут объемы экспорта. В июне текущего года экспорт Турции достиг цифры 18 млрд. 500 миллионов долларов. Для сравнения, в 2002 году наш экспорт составлял всего 36 миллиардов долларов. В этом году эта цифра вырастит до 250 миллиардов», - сказал президент.

Президент коснулся темы переговоров в Сочи и роли Турции в открытии зернового коридора:

«По возвращении из Сочи вечером я по телевизору видел круизный лайнер из России, пришвартованный в порту Трабзона. Я был горд. Подумайте об этом, туристы теперь прибывают в порт Трабзон на круизном лайнере. Звезда Турции со своим стратегическим расположением, соединяющая три континента, уровнем здравоохранения, образования, производственными мощностями и развитой транспортной инфраструктурой сияет все ярче и ярче. В то время, когда мир страдает от глобального продовольственного и энергетического кризисов, нам очень комфортно. Мы подтвердили созидательную позицию Турции в решении глобальных проблем, сыграв ключевую роль в открытии зернового коридора», - подчеркнул президент Эрдоган.