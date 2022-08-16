Вмешательство Турции на Кипре было «законным и легитимным» - МИД

Министерство иностранных дел в Твиттере ответило главе МИД Греции Дендиасу в связи с 48-й годовщиной второй фазы Кипрской миротворческой операции постом под заголовком «Факты турецкого вмешательства на Кипре» , передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В сообщении министерства указывается, что вмешательство Турции было основано на лондонском и цюрихском соглашениях, и подчеркивается, что оно было «законным и легитимным».

МИД Турции отмечает, что благодаря операции на Кипре был обеспечен мир и стабильность, а также спасены жизни греков-киприотов.

В посте говорится, что киприоты-греки нарушили Конституцию 1960 года, разрушив в 1963 году основы сотрудничества на острове.

Турции, после военного переворота в Греции и агрессивных действий греков на Кипре, в июле 1974 года «пришлось вмешаться, чтобы остановить кровопролитие и насилие в отношении турок-киприотов».

В сообщении упоминается, что Греция и киприоты-греки «никогда не проявляли необходимой воли для решения вопроса на острове, киприоты-греки отвергли план Аннана в 2004 году и игнорировали переговоры в Кран-Монтана в 2017 году.

«Естественные права, суверенное равенство и равный статус киприотов-турок должны быть подтверждены для справедливого и жизнеспособного урегулирования на острове», - подчеркивает МИД Турции.

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в своей заметке в Twitter от 14 августа назвал вмешательство Турции «незаконной оккупацией».