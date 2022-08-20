Генсек ООН поблагодарил Турцию за вклад в зерновое соглашение

Генсек ООН Антониу Гутерриш поблагодарил Турцию за ее вклад в достигнутое в Стамбуле зерновое оглашение, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Другая часть этого соглашения заключается в том, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ неподсанкционных российских продуктов и удобрений на мировые рынки», - сказал генсек ООН на совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром в Совместном координационном центре в Стамбуле.

Генсек ООН отметил важность сотрудничества всех правительств и частных структур в вопросе вывода данной продукции на мировые рынки.

«Без удобрений в 2022 году могут возникнуть трудности с едой в 2023 году»,- отметил Гутерриш.

По его словам, поступление большого количества продовольствия и удобрений из Украины и России сыграет решающее значение для дальнейшей нормализации ситуации на товарных рынках и снижения цен для потребителей.

«Мы находимся в начале гораздо более длительного процесса, однако вы уже продемонстрировали потенциал этого значимого соглашения всему миру», - добавил генсек.