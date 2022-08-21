Увеличилось число погибших в результате тяжелого ДТП в Турции

БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Турции увеличилось до 20.

Как передает Trend, об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По его словам, лечение 26 пострадавших продолжается.

Сойлу отметил, что виновные в произошедшем ДТП два водителя, которые также получили ранения, задержаны.

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг, в свою очередь, заявил, что в связи с ДТП начато расследование.

Напомним, что 20 августа в турецкой провинции Мардин произошло тяжелое ДТП с участием грузовика. Авария в провинции Мардин стала третьим крупным ДТП за субботу в Турции. Ранее сообщалось о ДТП в провинции Газиантеп в том же регионе (юго-восток страны) с участием автобуса, пожарной машины, машины скорой помощи и автомобиля с журналистами, в котором погибли 16 человек, 21 получил травмы. Вслед за этим поступила информация об аварии в черноморской провинции Ризе, в которой травмы получили не менее 25 туристов, направлявшихся из Трабзона в Стамбул. Национальная принадлежность пострадавших не уточняется.