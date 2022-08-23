ЕС надеется на Турцию в достижении мира в Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провел телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которых выразил надежду, что Турция использует свое влияние на Россию в целях достижения мира в Украине. Об этом Боррель сообщил в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я подчеркнул роль Турции в обеспечении сделки ООН по экспорту украинского зерна", - написал он.

Боррель также отметил роль Турции в смягчении последствий событий в Украине.

"Обсудил влияние санкций ЕС и выразил надежду, что Турция сможет использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить <...> войну", - написал он.