Чавушоглу: Операции ВС Турции важны для самой Сирии

Операции, проводимые турецкой армией в регионе, важны для самой Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала Haber Global, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Комментируя вероятность проведения пятой антитеррористической операции ВС Турции в Сирии, Чавушоглу подчеркнул, что Анкара уважает территориальную целостность и суверенитет всех стран региона, в том числе Сирии.

«Территория Сирии должна быть очищена от террористов. Турция придает особую значимость безопасности своих границ», - подчеркнул Чавушоглу, напомнив, что война в Сирии продолжается уже более 11 лет.

По его словам, борьба с терроризмом – право, признанное за Турцией международным правом.

При этом он указал, что все силы, включая, те, кто враждебно относится друг к другу, выступают против проведения новой операции ВС Турции в Сирии.

Комментируя эффективность астанинского процесса, Чавушоглу отметил, что это «единственный актуальный формат политического урегулирования по Сирии», который также способствует диалогу под эгидой ООН в Вене.