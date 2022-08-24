Минфин Турции прогнозирует сохранение тренда на рост ВВП

Минфин Турции ожидает во II квартале текущего года более высоких темпов роста ВВП страны, нежели в январе-марте текущего года. Об этом в эфире телеканала NTV сказал министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Небати напомнил, что рост экономики Турции в I квартале составил 7,3 процента.

Даже в самые сложные периоды истории Турции, у нашей стране не было проблем с платежным балансом и дефицитом счета текущих операций. Так будет и впредь, заверил министр.

Министр прогнозирует, что дефицит счета текущих операций, с которым Турция может столкнуться за год составит около 45 млрд долларов. «В первые полгода мы покрыли 32 млрд долларов из этой суммы. В последующий период речь может идти о 13 млрд долларов. Турция без проблем покроет и эту сумму»,- сказал министр.

Глава ведомства указал на влияние цен на нефть и энергоносители на экономическую ситуацию в стране.

«Частный сектор, реальный сектор и банки не испытывают никаких трудностей и не будут испытывать. У нас не будет никаких проблем с удовлетворением потребностей рынка», - добавил Небати.