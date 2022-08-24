Главы военных ведомств Турции и США обсудили поставки F-16

Министры обороны Турции и США Хулуси Акар и Ллойд Остин обсудили по телефону вопросы поставок Анкаре истребителей F-16. Об этом сообщила пресс-служба турецкого военного ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министры обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны и безопасности в рамках НАТО, двусторонние и региональные проблемы, борьбу с терроризмом, а также поставки F-16", - говорится в сообщении.

В США на прошлой неделе состоялись переговоры военной делегации Турции по вопросу F-16. О их результатах не сообщается. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил во вторник в эфире телеканала Haber Global, что администрация Белого дома позитивно относится к процессу покупки Анкарой истребителей. "Было соответствующее решение Сената [Конгресса] США. Администрация США позитивно к этому относится, технические переговоры продвигаются позитивно", - сказал он.

Турция добивается получения 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации стоящих на вооружении ее ВВС самолетов.