Компании Турции должны расширить участие в мировом строительном рынке - Эрдоган

В числе 250 ведущих строительных компаний-подрядчиков мира - 48 компаний Турции, что является предметом гордости для нашей страны. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в среду в Анкаре на церемонии присуждения наград турецким строительным компаниям, реализующим масштабные проекты за рубежом, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, потенциал турецких компаний далеко не раскрыт и они могут расширить участие в мировом строительном рынке, объем которого на сегодня достигает 420 млрд долларов, а к 2030 году этот показатель предположительно достигнет 750 млрд долларов.

«Богатый опыт турецких компаний является залогом успеха наших строителей. На первом этапе мы можем довести долю участия турецких компаний в мировом строительном рынке до 10 процентов, а в последствии (на период до 2053 года) и до 15 процентов. 75 млрд долларов на первоначальном этапе - вполне достижимая цель», - констатировал он.

Президент отметил, что за последние полвека турецкие строительные компании реализовали в 131 стране мира проекты на сумму в 460 млрд долларов. Причем 90 процентов из этого объема осуществлено в последние 20 лет.

Турецкий лидер указал, что важным преимуществом Турции является геополитическое расположение на стыке Европы и Азии, в том числе Ближнего Востоке.

Глава государства выразил уверенность в том, что число турецких компаний в списке ведущих строительных фирм мира будет расти.

Эрдоган заверил, что государство и далее будет поддерживать строительный сектор страны.

«Турция за последние десятилетия сделала вековой скачок в своем развитии. Мы не можем более допускать отхода от целей в сфере демократии и развития», - сказал президент.