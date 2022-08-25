Эрдоган заявил о решимости к обеспечению безопасности границ Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в четверг в провинцию Битлис, где 951 год назад произошло историческое сражение при Малазгирте, открывшее туркам путь в Анатолию, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Основные мероприятия организованы в районах Ахлат провинции Битлис, где в XI веке развернулась битва между армией турок-сельджуков и византийским войском.

Выступая перед собравшимися, турецкий лидер заявил, что победа при Малазгирте стала важной вехой в многовековой истории славных побед турецкого народа.

Турецкий лидер подчеркнул неприемлемость игнорирования исторического наследия народа, призвал молодежь помнить о ратных подвигах предыдущих поколений.

«Ахлат и Малазгирт – имя и символ воли и величия турецкого народа, повергающие в страх врагов и вселяющие надежду в друзей Турции», - сказал Эрдоган.

Президент привлек внимание к угрозам национальной безопасности Турции, исходящим с сирийской территории.

«Вновь заявляю всему миру, что наша борьба продолжится вплоть до обеспечения безопасности южных границ Турции, формирования зоны безопасности на 30 км вглубь (территории Сирии)», - сказал Эрдоган.

По словам президента, операции, направленные на защиту Турции, продолжатся с учетом приоритетов безопасности и в соответствии с планами Анкары. «Удары могут быть нанесены в любой момент и в любом месте. Мы уничтожали и продолжим уничтожать террористов», - сказал Эрдоган.