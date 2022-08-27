Интернетом пользуются 85% населения Турции

Уровень использования Интернета в Турции в возрастной группе от 16 до 74 лет достиг 85 процентов. Такие данные приводит Институт статистики Турции (TÜİK) со ссылкой на итоги исследований пользователей информационными технологиями в домохозяйствах в 2022 году, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным исследования, уровень использования Интернета в стране в 2021 году в возрастной группе от 16 до 74 лет составлял 82,6 процента.

Уровень использования Интернета среди мужчин в возрасте от 16 до 74 лет в текущем году составляет 89,1 процента, а среди женщин - 80,9 процента. Доля домохозяйств с доступом в Интернет по всей стране составила 94,1 процента против 92 процентов в 2021 году.

Самый высокий уровень доступа в сеть среди домохозяйств зафиксирован в Стамбуле - 98,7 процентов. Далее следуют регионы Западной Анатолии (Анкара, Конья, Караман) - 98,3 процента.

Доля регулярных пользователей Интернета в первые три месяца текущего года составила 82,7 процента. Доля регулярных пользователей Интернета среди мужчин достигла 86,9 процента, а среди женщин - 78,6 процента.

Доля пользователей официальными веб-сайтами и приложениями в личных целях, а также госуслугами посредством Интернета за последние 12 месяцев составила 68,7 процента.