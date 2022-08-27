Спецслужбы Турции ликвидировали 2 террористов на севере Ирака

В ходе операции Национальной разведывательной организации Турции (MIT) на севере Ирака нейтрализовано два террориста РПК, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно информации, полученной из источников в сфере безопасности, боевики ликвидированы в районе Сулеймания - Асос.

Сообщается о ликвидации террористов Мервана Мисто по позывным «Резан Баран» и Гусейна Ресули Кизлбаша по позывным «Баве сур».

Боевики участвовали в деятельности так называемого «Центра народной обороны», возглавляемого главарем РПК Муратом Карайыланом.