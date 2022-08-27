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Спецслужбы Турции ликвидировали 2 террористов на севере Ирака

Турция Материалы 27 августа 2022 21:53 (UTC +04:00)
Спецслужбы Турции ликвидировали 2 террористов на севере Ирака

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В ходе операции Национальной разведывательной организации Турции (MIT) на севере Ирака нейтрализовано два террориста РПК, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно информации, полученной из источников в сфере безопасности, боевики ликвидированы в районе Сулеймания - Асос.

Сообщается о ликвидации террористов Мервана Мисто по позывным «Резан Баран» и Гусейна Ресули Кизлбаша по позывным «Баве сур».

Боевики участвовали в деятельности так называемого «Центра народной обороны», возглавляемого главарем РПК Муратом Карайыланом.

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